Об этом сообщает CNN, передает «НБН».

Президент США Джо Байден после 22.00 по киевскому времени выступит с обращением по поводу ситуации вокруг нашей страны.

«Господин президент озвучит обновленную информацию о текущей ситуации в Украине», — сообщает CNN, ссылаясь на информированный источник.

Обращение американского лидера ожидается на фоне информации о возможном полномасштабном российском вторжении в Украину в ближайшие дни.

К слову, накануне американский телеканал CNN усомнился, что РФ может пойти в атаку на Украину 16 февраля. Медиа сообщило, что планам Кремля может помешать относительно теплая, как для февраля погода.