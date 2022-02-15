Фотокорреспондент издания «Апостроф» запечатлел народную избранницу в сессионном зале Верховной Рады. Скороход была увлечена перепиской в своем смартфоне, информирует «НБН».

Политик, беседуя с одним из абонентов, получила сообщение: «К концу недели. После вторжения». Вероятно, собеседник имел ввиду вторжение армии страны-оккупанта в Украину. Депутат ответила: «Это помнишь как все госпереворот ждали, а теперь нападение».

На снимках видно, что сообщение было отправлено некой Кате Одарченко. Возможно Скороход переписывалась с политтехнологом Екатериной Одарченко. В объектив фотографа также угодил и некий «Андрей Тренер» из списка контактов политика.

анна скороход



К слову, забавный момент произошел и с приходом на рабочее место нардепа Александра Дубинского. Политик надел в Раду необычный головной убор, чем привлек внимание коллег. Депутаты делали селфи с политиком, который удивил присутствующих внешним видом.