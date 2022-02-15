Буквально считанные часы назад стало известно, что в российском парламенте таки приняли решение и проголосовали за обращение к главе Кремля в плане признания ОРДЛО Российской Федерацией. Буквально сразу же последовала реакция не только официального Киева на это, но и Европейского Союза, о чем пишет «НБН» со ссылкой на телеграм-канал KlymenkoTime.

Согласно информации ресурса, в Европейском Союзе не оставили без внимания решение российских политиков обратиться к Путину относительно признания временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

В частности, руководитель представительства Европейского Союза на территории Украины Матти Маасикас сделал заявление, что в случае официального признания Российской Федерацией оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, Москва может предъявить Киеву дополнительные территориальные претензии.

Как ранее уже стало известно, депутаты российской Госдумы поддержали решение обратиться к Путину относительно официального признания временно оккупированных территорий Донбасса.