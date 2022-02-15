На своей Facebook-странице Арестович высказался о требовании депутатов Госдумы РФ к главе России Владимиру Путину официально признать «независимость» псевдореспублик на оккупированном Востоке Украины, информирует «НБН».

Советник главы ОП объяснил, что с признанием РФ «ДНР» и «ЛНР» Москва выйдет из соглашений «Минска» и «снимет их удавку с шеи» Украинского государства.

«Везение на миллион», – отметил Арестович, назвав инициативу российских депутатов по ОРДЛО «истинным подарком судьбы» для украинцев.

Он напомнил, что в «программных документах» фейковых «ЛДНР» сказано, что границы «республик» оккупанты обозначают по границам украинских Донецкой и Луганской областей. Возможно ВС РФ выйдут военным путем на эти границы, замаскировавшись под «милиции» ОРДЛО.

Арестович объяснил, что при таком раскладе ВСУ проще «отбуцкать» российских наемников, чем при полномасштабном вторжении вражеской армии.

В то же время в Кремле призывают не забегать вперед в вопросе признания «ДНР» и «ЛНР». Спикер Путина Дмитрий Песков назвал этот вопрос важным для россиян и высказался об отношении Москвы к соглашениям «Минска».