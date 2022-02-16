Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» в своем Telegram-канале The Kyva разместил видеообращение к главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, информирует «НБН».
Кива сообщил, что это его ответ на «дешевые призывы» лидера украинцев. Нардеп сообщил, что он не намерен покидать Испанию и возвращаться на родину, поскольку его якобы преследуют за иную позицию и критику в адрес украинских властей.
Народный избранник обвинил Зеленского в том, что он «фактически уничтожил и вытер ноги» об Украину. Кива считает, что руководство Украинского государства якобы притесняет свободу слова и поддерживает фашистов и националистов.
Депутат отметил, что он не будет защищать украинского президента и отдавать за него свою жизнь, давая понять, что не собирается противостоять вооруженной агрессии России.
К слову, в СМИ появился список нардепов, которые выехали из Украины ввиду угрозы нападения россиян. Большая часть из них является членами пророссийской политической силы «ОПЗЖ». Журналист Роман Цымбалюк задал беглым депутатам ряд вопросов.
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