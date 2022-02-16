Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» в своем Telegram-канале The Kyva разместил видеообращение к главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, информирует «НБН».

Кива сообщил, что это его ответ на «дешевые призывы» лидера украинцев. Нардеп сообщил, что он не намерен покидать Испанию и возвращаться на родину, поскольку его якобы преследуют за иную позицию и критику в адрес украинских властей.

Народный избранник обвинил Зеленского в том, что он «фактически уничтожил и вытер ноги» об Украину. Кива считает, что руководство Украинского государства якобы притесняет свободу слова и поддерживает фашистов и националистов.

Депутат отметил, что он не будет защищать украинского президента и отдавать за него свою жизнь, давая понять, что не собирается противостоять вооруженной агрессии России.

К слову, в СМИ появился список нардепов, которые выехали из Украины ввиду угрозы нападения россиян. Большая часть из них является членами пророссийской политической силы «ОПЗЖ». Журналист Роман Цымбалюк задал беглым депутатам ряд вопросов.