Как информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня», по мнению экперта в политической игре, которая называется «возможное вторжение Москвы в Киев», Кремль и Белый дом сыграли в ничью.

Дословно из заявления Вадима Карасева:

«Как мы заметили, американская и российская стороны начинают договариваться о чем-то. По всей видимости, Белый дом пошел на определенные уступки в плане уменьшения количества своих военных и вооружений на территории Восточной Европы. Но Россия требовала гораздо большего. В свою очередь в Москве тоже пошли на уступки и отвели часть своих войск».

Эксперт высказал мнение о том, что в сложившейся ситуации именно украинская сторона оказалась в лучшем положении.

«Однозначно Киев от этого выиграл. Никакого вторжения не произошло, а на границе начался отвод войск. Дальше паника должна спадать. Это значит, что теперь нам удастся сосредоточиться на более спокойной внутренней политике без всяких форс-мажоров», — добавил эксперт.

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Как известно, вчера появилась информация о том, что в Минобороны сделали заявление об отводе части своих войск в места постоянно дислокации.