Как информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ, такое заявление озвучил журналистам официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Дословно из заявления военного чиновника России:

«Военнослужащие из подразделений Западного и Южного военных округов, которые ранее выполняли определенные задачи, начали погрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт. Уже сегодня, 15 февраля, они начнут движение в собственные воинские гарнизоны. Некоторые из подразделений совершат марш собственным ходом в составе воинских колонн».

Информацию о том, что войска РФ отводятся именно от украинской границы, обнародовал телеграм-канал First, опубликовав видео погрузки военной техники на железнодорожный транспорт.

Кроме того, ранее стало известно о том, что постоянный российский представитель при Евросоюзе заявил, что Россия не собирается предпринимать никаких действий в отношении Украинского государства, если ее не будут на это провоцировать.