Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

15 февраля Госдума РФ проголосовала за то, чтобы направить обращение президенту России Владимиру Путину о признании так называемых «Л/ДНР».

Прокомментировал нашумевшее решение Госдумы РФ экс-посол Украины в США Валерий Чалый. По словам дипломата, этот шаг можно расценивать, как начало выхода России из минского процесса.

«В этом плане политически ему конец (минскому процессу, — ред.). Даже исходя из того, что в международно-правовом измерении еще нужна подпись президента РФ Путина. Но все рано политический месседж все уже увидели», — сказал политик.

Чалый считает, что Россия переходит к другому сценарию.

«Это большее использование плацдарма временно оккупированных территорий. Как на Востоке – Донецк и Луганск, так и в Крыму», — заявил он.

Экс-посол считает, что риски полномасштабного российского вторжения уменьшаются. Однако, по его словам, необходимо внимательно следить за дальнейшими шагами Кремля. Дипломат не исключает, что после того, как глава Кремля подпишет соответствующий указ о признании псевдореспублик, Россия может попытаться расширить зону оккупации.

«В Минских соглашениях прописана линия разграничения. Таким образом, если они это полностью разрушают, то надо внимательно следить за их дальнейшими действиями… Пока надо смотреть, что будет делать Кремль и Путин. Подпишет, ли он этот документ или нет. Пока, что это шантаж», — подытожил Чалый.

Ранее Чалый сказал, почему Украине не стоит ждать пока Путин покинет свой пост.