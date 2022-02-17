Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Все они вынуждены были перебраться в подвал и пережидать там атаку боевиков.

Кроме того, в этом же населенном пункте снаряд попал в частный дом по ул. Центральная. Обстрелу подверглись также улицы Первомайская и Юбилейная.

Еще один снаряд повредил газопровод высокого давления, из-за чего без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.

Правоохранители тщательно обследуют места падения снарядов.

Как стало известно, ранее пропагандистские СМИ России успели раструбить информацию об обстреле украинского детского сада, по привычке обвинив ВСУ. При этом, пропутинские журналюги, как всегда, допустили много оплошностей и стали поспешно удалять свои фейки, однако они уже успели разойтись по сети.

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