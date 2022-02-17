Как информирует «НБН», издание News.ru со ссылкой на эфир одного из российских пропагандистских YouTube каналов, Погребинский высказал мнение, что Путин действительно может отдать приказ о вторжении войск РФ на территорию Украинского государства. Но, по его словам, для этого должна быть веская причина.

Руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии заявил, что для полномасштабной войны России против Украины Вооруженные силы нашей страны должны пойти в масштабную атаку на ОРДЛО, что и спровоцирует действия Москвы по наступлению на Киев.

Согласно мнению эксперта в сфере политики, американской стороне пошла бы на пользу «заварушка» в Луганской и Донецкой областях, ведь в таком случае Вашингтон мог бы оправдать собственные слова о «вторжении Путина». Но действующая власть Украинского государства, по словам Погребинского, напугана и сама не верит в то, что происходит. Именно по этой причине маловероятно, что высшее военное командование отдаст приказ для мобилизации Вооруженных сил Украины.

Цитата из заявления Погребинского:

«Нельзя исключать того, что могут все же происходить какие-то инциденты. Однако, полагаю, что боевики ОРДЛО справятся с ними самостоятельно. Но чтобы Путин активировал свои вооруженные силы, а это именно то, о чем говорит сейчас цивилизованный мир, то для этого действительно нужны масштабные действия Вооруженных сил Украины. Но, лично я, не верю, что это произойдет».

Напоследок он добавил, что всю эту ситуацию с военным вторжением российской стороны в Украину придумали на Западе. А главными в этом деле, по словам Погребинского, являются Штаты. Но в итоге это вызвало весьма серьезные негативные последствия для финансового сектора Украинского государства.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров сделал заявление относительно информации в СМИ о том, что Россия якобы планирует вторжение в Украину уже 20 февраля.