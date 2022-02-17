Как информирует «НБН», бывший украинский лидер опубликовал в Телеграм сообщение, в котором прокомментировал эскалацию на Донбассе, а также сделал важный призыв к украинской власти.

Дословно из обнародованного Порошенко сообщения:

«Глубоко шокирован сегодняшними обстрелами объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе со стороны российских оккупационных сил, несших реальную угрозу человеческой жизни, в первую очередь детям».

Говоря о том, что нужно сделать в таком случае украинским властям и международному сообществу, депутат Верховной Рады Украины добавил:

«Это не только провокация! Призываю украинские власти и международное сообщество решительно отреагировать на этот дерзкий террористический акт со стороны агрессора, что еще раз подтверждает истинную преступную сущность Кремля и ее марионеток. Считаю, что это преступление против человечества должно получить достойный ответ посредством усиления санкций против Кремля и стать еще одной страницей доказательной базы преступлений России на территории Украины в рамках международных судебных инстанций, в том числе в Международном суде ООН».

Как известно, сегодня, 17 февраля, с самого утра на Донбассе наблюдаются активные боевые действия.