Орешкин не сомневается в том, что российский президент не пойдет на полномасштабные военные действия с Украиной, при этом ему нужно «сохранить лицо», поэтому он продолжит запугивать соседнюю страну, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

«Кишка тонка», – эксперт объяснил, почему лидер россиян не начнет большую войну.

Поскольку Путин просто так от Украины не отступит, провокации на Донбассе вполне ожидаемы. Политолог отмечает, что главная задача – не поддаваться на манипуляции Кремля, поскольку он не решится на серьезные атаки из-за серьезной санкционной угрозы со стороны Запада.

Что примечательно, в Москве также уверяют официальный Киев в том, что они не готовятся к наступлению. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на многочисленные сообщения в западных СМИ о начале войны с Украиной 20 февраля.