Белозерская утверждает, что признание «независимости» боевиков «ЛДНР» даст Москве основание для официального введения российских военных на территорию ОРДЛО, информирует «НБН» со ссылкой на Realist.online.

По словам блогера, Кремль использует свой стандартный сценарий, который заключается в «защите прав русскоговорящих и граждан России» от «притеснений» со стороны украинских властей. Если Путин поймет, что официальный Киев никогда не пойдет на выполнение соглашений «Минска» в интерпретации Москвы, он может официально признать «республики» Донбасса.

Признание «независимости» «ДНР» и «ЛНР», по мнению Белозерской, станет поводом для российского руководства ввести свои войска на оккупированные территории Востока Украины и попытаться расширить границы псевдореспублик до границ Донецкой и Луганской областей.

Кремль может решиться и на «программу максимум» по Украине, развернув широкомасштабную вооруженную агрессию, чтобы уничтожить ее государственность.

Белозерская предполагает, что россияне могут также попытаться захватить отдельные регионы нашей страны, например, обеспечить себе сухопутный коридор на аннексированный Крымский полуостров.

При этом, блогер убеждена, что Путин сможет захватить только те территории, которые ему «дадут» украинцы, если они будут противостоять агрессии оккупантов, Россия ничего не получит.

В то же время политический эксперт и советник главы ОПУ Алексей Арестович считает, что признание РФ боевиков ОРДЛО выгодно для Украины. Он объяснил, как решение Кремля по Донбассу может помочь ВСУ предотвратить полномасштабное наступление армии оккупантов.