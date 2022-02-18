Как информирует «НБН» со ссылкой на эфир «Право на владу», который транслирует телевизионный канал «1+1», политик высказалась о пагубных последствиях в случае выполнения украинской стороной «Минска».

В частности, Юлия Владимировна считает, что выполнение, или не выполнение договоренностей, достигнутых в рамках Минского процесса, означает фактически «существование или несуществование Украинского государства».

Политик утверждает, что «Минск» в том виде, в котором он существует сейчас, для Украинского государства неприемлем. В частности, депутат Верховной Рады Украины акцентировала свое внимание на опасности проведения выборов на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей до того, как оттуда выведут войска России. Согласно ее словам, в таком случае победу одержат представители российской стороны, ведь они смогут влиять на внешнеполитический вектор Киева.

Дословно из заявления Тимошенко:

«Сейчас перед Украинским государством стоит вопрос: существование или несуществование суверенной страны. Соглашения, достигнутые в рамках «Минска», это не просто договоренности, которые можно выполнить, а потом обойти все это, адаптируя каким-то образом. Это огромный обман. Сейчас нужно конкретно сказать, нужно прекратить всю эту игру, которая длится уже восемь лет. Все это завело Киев в тот глухой угол, в котором сейчас находится страна. Нужно сказать откровенно, что в том виде, в котором сейчас есть «Минск-2», это для Украины неприемлемо».

Исходя из слов политика, можно сделать вывод, что власти Украины при президентстве Петра Порошенко сделали большую ошибку, подписав «Минск» в том виде, в котором сейчас пытается «пропихнуть» его Кремль. Ведь именно при Порошенко эти договоренности были заключены.

Сам же Петр Алексеевич буквально вчера отреагировал на обострение военной ситуации на Донбассе, обратившись к власти Украины и международному сообществу с важным призывом.