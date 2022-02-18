Как информирует «НБН», лидер «Европейской солидарности» Петр Алексеевич Порошенко в своем Телеграм частично рассказал об интервью, которое он давал польской радиостанции RMF FM.

Дословно из сообщения украинского политика:

«Имеется огромная опасность с точки зрения ракетных, бомбовых и авиационных ударов со стороны Российской Федерации. Мы должны подготовить украинских воинов для использования зенитных комплексов Patriot и других. В Украине это сделать невозможно».

Предложение экс-президента по украинским военным

«В интервью польской радиостанции RMF FM предложил польским партнерам тренировать украинских военных для использования зенитных ракетных комплексов Patriot на базе базирующейся в Люблине литовско-польско-украинской бригады», — подытожил депутат Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что это не единственное важное заявление Петра Порошенко за последнее время. В частности, ранее с трибуны украинского парламента политик заявил о том, что Украине нельзя изменять вектор относительно вступления в НАТО.