Как информирует «НБН» со ссылкой на видео, обнародованное пятым президентом Украины в Телеграм, Петр Порошенко, в частности, прокомментировал вопрос курса Украины в НАТО и ЕС.

В частности, Порошенко заявил, что три года назад, 18 февраля 2019 года, он подписал изменения в Конституцию Украины касательно вопроса присоединения нашей страны к НАТО и ЕС. А буквально вчера были обнародованы результаты свежего опроса на эту же тематику, которые показали рекордную поддержку украинцами такого внешнеполитического вектора нашей страны.

Порошенко назвал Путина «бесноватым фюрером»

Политик прокомментировал такие результаты опроса следующим образом:

«Это разумная реакция общества на угрозу со стороны Российской Федерации, а также ее бесноватого фюрера».

При этом Порошенко вспомнил о заявлении Пристайко в Лондоне, который отметил, что Украина, если на то будет необходимость, может отказаться от вступления в НАТО. Политик не исключил, что такое заявление экс-министр иностранных дел Украины сделал именно «с подачи» Зеленского.

Говоря о риске отказа нашей страны от вступления в Организацию Североатлантического договора, Петр Порошенко заявил:

«Власть допускает торги с Россией в вопросе, который для Украины является вопросом жизни и смерти. Но единственной безопасностью для Киева может быть членство в Альянсе. Хоть мы и понимаем, что это сложный и длинный путь».

Таким образом, политик дал понять, что власти Украинского государства ни в коем случае не нужно отказываться от вступления в Североатлантический Альянс.

Ранее вчера Петр Алексеевич прокомментировал эскалацию военного конфликта на Донбассе, заявив, что Украина и мир должны срочно ответить России санкциями.