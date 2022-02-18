Арестович утверждает, что мощь ВС Российской Федерации сильно преувеличена и у ВСУ есть серьезные средства против авиации и ракетных войск страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на Politeka.

Спикер украинской делегации в ТКГ уверяет, что применение ракет и самолетов не гарантирует победу над Украиной. Он объяснил, что если боевой летательный аппарат взлетит, это не означает, что он выстрелит, а если это удастся, то он может и не попасть в цель.

По словам советника главы ОПУ, существует масса примеров промахов военной авиации РФ. Эксперт напомнил, как россияне дважды запускали высокоточные ракеты «Калибр» по госпиталю в Сирии, однако так и не попали в здание. Кроме того, в одном из залпов две из пяти запущенных ракет не достигли сирийской территории.

Также он отметил, что такого вооружения у ВС России всего лишь 1,5%. Сейчас украинские защитники оснащены средствами, чтобы противодействовать боевым самолетам оккупантов. По этой причине военный план россиян по применению ракет и авиации, которым так любит пугать пропаганда Кремля, станет провальным.

Напомним, что Арестович положительно отреагировал на намерение России официально признать «независимость» ОРДЛО. Он объяснил, почему такой шаг Москвы – фантастическое везение для украинцев.