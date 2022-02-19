Как информирует «НБН», в сообщении телеграм-канала «Легитимный» со ссылкой на собственные источники, говорится, что премьер-министр Великобритании призвал Верховного главнокомандующего ВСУ немедленно возвращаться в Киев.

Дословно из сообщения ресурса:

«Сейчас мы видим публичные намеки от Британии. Глава Минобороны Великобритании отменил участие в Мюнхенской конференции, чтобы детально следить за ситуацией в Украине. Источник указывает, что для Зеленского сейчас выбор, уехать, так и не сказав исторические месседжи, как он думает, или остаться, но создать себе «зрада кейс». Ведь Британский министр отменяет свое выступление ради украинского кейса, а президент Украины пренебрегает безопасностью своей страны, ради публичного выступления».

Уже известно о выступлении генерального секретаря Организации Североатлантического договора на Мюнхенской конференции. В частности, Столтенберг обратился к России, заявив, что еще есть время все исправить.