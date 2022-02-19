Об этом сообщает DW, передает “НБН”.

“Для России еще не поздно изменить курс, она еще может отойти от этого края пропасти, остановить подготовку к войне и начать работать над вариантом мирного решения проблемы”, — говорит Йенс Столтенберг сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности. Сегодня там присутствует и Владимир Зеленский.

Глава НАТО считает, что конфликт реален и угрозы есть, поскольку Москва накапливает силы на украинской границе и занимается провокациями. Путин неоднократно отрицал, что у него есть планы нападения на своего соседа.

В своем выступлении Йенс заверяет, что Запад всегда будет делать все необходимое и возможное для защищаты Украину.

“Поэтому если Кремль стремится иметь меньше НАТО на своих границах, он получит только больше НАТО в случае войны в Украине”, — подытожил Йенс Столтенберг.

Согласно недавнему опросу, отношение большинства украинцев к НАТО значительно изменилось.