Как информирует «НБН», фрагмент видео, на котором запечатлена драка вышеуказанных лиц, был обнародован «Украинской правдой» в Twitter.

Все началось с того, что в какой-то момент украинский журналист заявил, что сожалеет о том, что в такие трудные для государства дни, люди, которые защищают Украину, вынуждены смотреть и слышать в эфирах такие позорные изречения двух предателей. По всей видимости, Бутусов говорил о Мураеве и Шуфриче.

После таких своих слов журналист попросил, чтобы ведущий не давал этим двум политикам слово, так как они являются распространителями российских нарративов.

На это депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич сказал, что «кто предатель, а кто нет, пускай суд устанавливает».

После таких слов к депутату Верховной Рады Украины подошел журналист Юрий Бутусов и ударил Шуфрича в лицо. Далее последовала весьма жесткая драка. Разнимать Шуфрича и Бутусова бросились едва не все присутствующие в качестве гостей в зале, в том числе Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Андрей Билецкий…

Юрій Бутусов і Нестор Шуфрич побилися на "Свободі слова" Савіка Шустера pic.twitter.com/nSx8wQtPyM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 18, 2022

Ранее появилась информация о том, что Нестор Шуфрич поселился в Крыму недалеко от Виктора Медведчука. Также журналистам удалось выяснить, что скрывал депутат от Украины на аннексированном полуострове.