Об этом сообщает DW, передает “НБН”.

На данный момент ЕС работает над новыми экономическими санкциями против Минска.

“Да, мы рассматриваем введение санкций против Беларуси, если та будет принимать участие в действиях России против Украины. В 2020 году мы уже вводили их против Лукашенко из-за сфальсифицированных выборов и репрессии внутри страны. Санкции также были созданы и введены в 2021 после принудительной посадки воздушного судна Ryanair и давления на Европу с помощью мигрантов. Сейчас мы на третей ступени и готовим санкции против Минска снова, на этот раз из-за предоставления территории для военных учений армии России в такой напряженный для Украины момент”, — сообщает высокопоставленный чиновник ЕС.