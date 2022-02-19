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С таким предостережением выступил Петр Порошенко во время эфира передачи «Свобода слова Савика Шустера».

Экс-президент призвал не делать уступок России.

«Сначала лозунг Путина звучал: «Нет Украине в НАТО». Мы не согласились и внесли изменения в Конституцию. Затем он заявил: «Нет НАТО в Украине». Сейчас он говорит: «Нет НАТО в Восточной Европе». Его аппетиты все больше растут», — отметил Порошенко.

Он считает, что любые попытки со стороны Украины пойти на уступки или на какой-либо компромисс с Кремлем приведет лишь к еще большему давлению со стороны Путина.

«Ни слово Путина, ни его подпись ничего не стоят. Он будет идти так далеко, как ему позволят. Стоит уступить Путину – он заберет всю Украину», — Заявил пятый президент Украины.

Поэтому, по его словам, Украина должна продолжать курс на НАТО и Европейский Союз.

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