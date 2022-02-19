Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает “НБН”.
Для охраны важного объекта инфраструктуры Украины задействована военная техника, группа кинологов и круглосуточное наблюдение со стороны полиции и нацгвардии.
Главные цели — недопущение проведения любых провокационных действий, дестабилизирующих обстановку в регионе или государстве, поиск подозрительных предметов, осмотр документов и обыск автомобилей.
Сообщается, что военнослужащие и полицейские прибыли туда еще 16 февраля — за день до появление сообщения об усиленной охране Киевской ГЭС.
Обострение на Донбассе требует усиленного наблюдения и контроля. Почти 50 населенных пунктов остались без воды из-за обстрела водохранилища. Это событие заставляет еще более пристально наблюдать за важными объектами.
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