Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает “НБН”.

Для охраны важного объекта инфраструктуры Украины задействована военная техника, группа кинологов и круглосуточное наблюдение со стороны полиции и нацгвардии.

Главные цели — недопущение проведения любых провокационных действий, дестабилизирующих обстановку в регионе или государстве, поиск подозрительных предметов, осмотр документов и обыск автомобилей.

Сообщается, что военнослужащие и полицейские прибыли туда еще 16 февраля — за день до появление сообщения об усиленной охране Киевской ГЭС.



Обострение на Донбассе требует усиленного наблюдения и контроля. Почти 50 населенных пунктов остались без воды из-за обстрела водохранилища. Это событие заставляет еще более пристально наблюдать за важными объектами.