Об этом пишет 24tv, передает “НБН”.

О намерениях президента РФ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Россия проводит ракетные испытания несколько раз в год, однако практика, запланированная на сегодня, происходит во время острого конфликта Москвы с Киевом. Настораживает также 150 000 российских военнослужащих, размещенных вблизи границы с Украиной.

Песков сказал, что Россия, которая обладает вторым по величине ядерным арсеналом после США, уведомила, что учения “не должны никого беспокоить”.

Подметили, что во время учений будут задействованы части Южного военного округа, а также Северный и Черноморский флоты.

Министерство обороны РФ информирует, что во время запуска крылатых и баллистических ракет будут присутствовать президенты стран.

Также появилась информация, что Александр Лукашенко планирует присутствовать во время военных учений РФ по приглашению Путина, который объясняет это возможностью обсудить их сотрудничество и ситуацию в регионе.

На фоне этих событий хочется вспомнить слова Байдена о вероятном нападении РФ на Украину.