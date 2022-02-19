Об этом сообщает 24tv, передает “НБН”.

Американская сторона уже не одну неделю предупреждает о возможном вторжении РФ на территорию Украины. Последней названной датой нападения было 16 февраля, однако ничего кроме увеличения количества войск агрессора не произошло. Но на этот раз, по словам Байдена, повод волноваться есть: Россия начала эскалацию в непризнанных «ДНР» и «ЛНР».

Во время выступления Джо Байден заявил следующее:

По его мнению, Россия действительно может вторгнуться в Украину в ближайшие дни. Целью агрессора может стать столица.

Несмотря на это, Байден не планирует посылать свои войска в регион, но продолжит активно поддерживать Украину.

Использование ядерного оружия со стороны Путина крайне маловероятно.

США готовы к жестким санкциям против РФ. Любая агрессия со стороны Москвы заставит отказаться от дипломатии по отношению к ней.



Ранее со стороны США также были прогнозы возможной даты вторжения. На фоне этого Вашингтон выдавал предупреждения другим странам и способствовал эвакуации своих граждан из Украины.