Об этом сообщает представитель Польши в ОБСЕ Адам Халачинский в своем твиттере, передает “НБН”.

На немедленный саммит пригласили представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине Микко Кинуена и Яшара Халика Чевика. Инициатором встречи стал Киев:

“По запросу Украины Польша созывает неотложное совещание постоянного совета ОБСЕ”, — сообщается в твиттере.

Цель их визита – обсуждение вопросов безопасности стран на фоне российской агрессии.

Конфликт между Россией и Украиной становится все масштабнее: страны обеспокоены агрессией со стороны РФ. Ранее писалось об обострении на фронте. Известно, что Москва игнорирует Минские договоренности и продолжает вести огонь. Из-за обстрелов почти 50 населенных пунктов Донбасса остались без воды.