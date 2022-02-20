Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Легитимный», источник в ОП Украины рассказал ресурсу некоторые подробности.

В сообщении говорится о том, что на линии разграничения уже начали применять реактивные системы залпового огня. Это означает то, что мы стоим на пороге большого «шухера». На фоне происходящего в РФ и Беларуси было принято решение о продлении военных учений.

Касательно вторжения России в Украину, канал отмечает:

«Наш источник из Офиса президента комментирует это так: на Банковой считают, что вторжения никакого не будет, но «качели» на линии соприкосновения будут постоянными, вплоть до максимального повышения ставок. Таким образом, Запад ничего не сделает России, но экономика Украины будет нести потери, денег нам дадут чуть-чуть, но это не сможет покрыть потери. Далее миф Зеленского, которого считали президентом мира, полностью рухнет и он потеряет более половины своего избирателя. В ОП сильно озабочены этим сценарием».

Как известно, ранее гарант Конституции Украины Владимир Зеленский заявил, что от большой войны нас может отделять всего один выстрел или взрыв.