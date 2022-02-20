Заявление главы британского правительства Бориса Джонсона о вскрытии «матрешки компаний», которые принадлежат гражданам Российской Федерации – «это уже что-то». Именно так отреагировал на это в своем Facebook 19 февраля Павел Климкин, о чем пишет «НБН».

Как известно, во время Мюнхенской конференции по безопасности Борис Джонсон пообещал сделать нереалистичным получение денег россиянами с рынков капитала в Лондоне. Более того, он заявил, что власти начнут вскрывать «матрешку» компаний и корпораций РФ под управлением государства. В итоге будут выявлены те, кто за ними стоят.

Дословно из сообщения Павла Климкина в социальной сети:

«Естественно, глава британского правительства является еще тем чудаком, и часто «косит» под него. Однако лично меня он обрадовал. Ведь он пообещал начать раскрывать «матрешку компаний, которые принадлежат российским гражданам». В итоге будут определены конечные владельцы. А это уже то, что нанесет удар по интересам окружения главы Кремля Путина, а не просто ударит абстрактно по России».



Бывший чиновник Кабмина считает, что теперь необходимо «насесть на Джонсона, чтобы он реально выполнил то, что сказал».

Стоит отметить, что не так давно экс-глава МИД Украины Павел Климкин высказал свое мнение относительно того, зачем жителей Донбасса эвакуировали в Ростовскую область.