Как информирует «НБН», российский политолог Андрей Зубов в программе «Студія Захід» на «Еспресо.TV» ответил на вопрос журналиста Антина Борковского, возможен ли вариант признания ОРДЛО с последующим введением на уже оккупированную территорию «миротворцев из ОДКБ».

Зубов, отвечая, что такой вариант теоретически возможен, заявил:

«Но уже все и всё знают, все предупреждены, уже сто раз говорили о примерах и Майнилы Финляндии, и Гляйвицу во время нападения Германии на Польшу. Поэтому никого Путин не обманет, кроме небольшой группы пенсионеров в самой России, а это ему не очень-то и нужно. Но чего он добьется? Санкции на него введут в полном масштабе, ничего он не получит, уровень недовольства будет высоким, расширение войны опасно, опять же, это ноль».

Подпишет ли Путин решение Госдумы о признании ОРДЛО Россией?

«Поэтому, продолжает российский эксперт, я думаю, что Путин не подпишет это предложение Думы (о признании террористических псевдореспублик на Донбассе, ред.). Он держит его для страховки. Он даже сказал это: «Вот посмотрите, вот народ хочет, народ через своих представителей выразил свободу, что хочет защитить братьев в Донецке и Луганске, но мы считаем, что нужно действовать в рамках Минских договоренностей».

Какую роль для Путина играют Минские соглашения?

«Действительно, Минские соглашения, особенно во второй версии февраля 15-го года, Дебальцевской версии, они очень выгодны Путину. Поэтому уничтожать эти договоренности, а любое присоединение или разделение Украины признание независимости этих республик, оно приведет к денонсации этих Минских договоренностей, значит, он должен копать под себя. А он на такое не пойдет. Он будет пугать этим Запад, вроде бы пугать, но Запад не боится и этого», подчеркнул эксперт Андрей Зубов.

Кроме того, политолог также высказал мнение относительно того, какой сценарий ожидает Российскую Федерацию и лично Путина в случае широкомасштабного вторжения в Украину.