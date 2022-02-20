Как информирует «НБН», об этом говорится в телеграм-канале «Шарий.net».

В сообщении отмечается, что спикер проголосовавшей за «независимость» ОРДЛО Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 22 февраля 2022 года российский парламент рассмотрит вопросы, связанные с обострением на Донбассе. При этом он добавил, что «санкции против России будут, но они уже никого не пугают».

Таким образом, остается пока только догадываться, какое решение может принять российский парламент по отношению к ситуации на украинском Донбассе. Хотя, если разобраться, ввиду последних сообщений о скоплении российских войск у границы с Украиной, вероятном полномасштабном вторжении РФ в нашу страну и заявлениях официальных лиц России о том, что страна будет защищать и не бросит своих граждан, в том числе, которые получили российские паспорта на Донбассе, ожидать от Госдумы можно чего-то в этом плане.



Также ресурс пишет:

«Вчера Володин обвинил Зеленского в провоцировании «начала большой войны» и предупреждал, что Россия встанет на защиту «граждан РФ и соотечественников», проживающих в ОРДЛО. Все это наслаивается на новости об очередной «дате российского вторжения 20 февраля» и отмененных с 20-21 февраля авиарейсах».

Кроме того, в сообщении также упоминается и недавнее заявление главы КПРФ Геннадия Зюганова, который говорил, что якобы на будущей неделе ожидается важное решение Путина по Донбассу.

Касательно темы Донбасса, ранее в Государственной думе уже рассказали, куда на территории Российской Федерации могут поселить эвакуированных из территории ОРДЛО граждан.