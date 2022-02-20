Как информирует «НБН», свою позицию в интервью «Говорит Москва» относительно того, куда можно поселить эвакуированных главарями так называемых «ЛДНР» местных жителей Донбасса, озвучил член комитета Госдумы России по бюджету и налогам Евгений Федоров.

Так, согласно словам российского политика, пандемия инфекции коронавируса COVID-19 значительно сократила население России. Следовательно, по его мнению, людей с Донбасса могли бы поселить в дома россиян, которые ранее умерли от коронавирусной инфекции. Более того, приезжие украинцы, по его данным, могли бы даже занять рабочие места, которые освободились из-за смертей граждан РФ от «ковида».

Дословно из заявления депутата Государственной думы от «Единой России» Федорова:

«Большое количество российских областей… Все мы приняли решение о том, что приглашаем этих людей. Там и работу им дадут, и жилье. Ведь Россия – это огромнейшая страна. Для нас семь сотен тысяч человек, особенно после потери только за последний год 1 000 000 россиян… У них ведь все было – и работа, и жилье… Конечно же, все это могло бы быть предоставлено в качестве помощи эвакуированным с Донбасса людям».

При этом российский политик и словом не обмолвился, не придется ли жителям временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые были вывезены из Донбасса в Россию, платить по долгам умерших от «ковида» россиян, куда их хотят переселить, к примеру, за коммунальные услуги.

Также известно, что о своей готовности принять людей с Донбасса заявили двадцать шесть регионов Российской Федерации. В общей сложности, из Луганской и Донецкой областей намерены перевезти в Россию порядка 700 тысяч украинцев. Каждому из них в России пообещали предоставить единовременную выплату, размер которой будет достигать десяти тысяч рублей.