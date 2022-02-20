Как информирует «НБН», телеграм-канал «Резидент» со ссылкой на сообщения собственного источника в Офисе президента Украины, обнародовал некоторые подробности по этому вопросу.

Дословно из сообщения ресурса:

«Наш источник в Офисе преиздента рассказал, что Великобритания является основной, кто заинтересован в продвижение трека с Будапештским меморандумом, который должен стать основой для трансформации «Нормандского формата».

Согласно информации источника, именно Лондон предложил эту стратегию еще два года назад. Однако тогда администрация Байдена отказалась рассматривать этот сценарий, и пошла на компромисс с Россией в «Большой сделке».

При этом источник в ОП Украины добавил:

«После ряда встреч с премьер-министром Великобритании Офис президента Украины получил поддержку по треку с Будапештским меморандумом. Вот почему Владимир Зеленский актуализировал его на Мюнхенской конференции по безопасности, фактически поставив ультиматум США».

Одновременно с этим некоторые ресурсы уже поспешили заявить о том, что Запад весьма негативно отреагировал на заявление Зеленского по Будапештскому меморандуму во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.