Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

По его словам это может снять напряженность, связанную с тревожными сообщениями о вероятном вторжении России в Украину.

Оба президента признают необходимость новых переговоров

Как сообщили в Белом доме, такая встреча может состояться уже на этой рабочей неделе. Предшествовать этому будут переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которые уже запланированы на 24 февраля.

Американцы выдвигают единственное требование — отказ России от нападения на Украину.

«Мы всегда готовы к дипломатии, однако также готовы и наложить быстрые и тяжелые санкции, если Россия вместо этого выберет войну», — заявили в Вашингтоне.

Вместе с тем, на сегодня в США оценивают ситуацию, как похожую на ту, при которой Россия готовится к вторжению в Украину.

Что касается Франции, то Эммануэль Макрон заявил, что будет сотрудничать со «всеми заинтересованными сторонами», чтобы диалог между США и РФ вышел конструктивным.

Ранее мы сообщали о том, что Путин решил провести заседание Совбеза: тема не раскрывается.