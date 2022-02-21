Во время брифинга Данилов заявил, что президенты не смогут решить вопрос безопасности нашей страны без присутствия Украины на переговорах. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Секретарь СНБО убежден, что Украина должна быть непосредственным участником подобных переговорных процессов, поскольку речь идет именно о ее будущем.

В то же время Данилов поблагодарил партнеров официального Киева, которые продвигают саммит главы России и американского лидера. Он подчеркнул, что украинская сторона хочет решить все дипломатическим путем. Секретарь СНБО рад, что решение вопроса безопасности нашей страны сдвинулось с мертвой точки.

На прошлой неделе Данилов вместе с главой государства Владимиром Зеленским побывали в Ровненской области, где встретились с воинами ВС Украины. Секретарь СНБО рассказал о готовности украинских защитников встретить вражескую армию, и рассказал украинцам о лучшем «успокоительном» на фоне сообщений о наступлении РФ.