Эксперт объяснил, что режим Путина держится лишь на страхе, главе Кремля больше нечего предложить своему государству и народу, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Помимо запугивания, российский президент оказывает на соотечественников информационное давление и старается загнать их в изоляцию в инфопространстве. Орешкин объяснил, что Путин выплачивает огромные суммы пропагандистам, самые главные рупоры Кремля получают ежемесячно зарплату в размере 200 000 долларов.

За такие деньги, по словам политолога, представители СМИ РФ готовы говорить что-угодно с «пламенем веры в глазах». Эксперт добавил, что в этом смысле они являются патриотами своей страны при режиме Путина, который их «вкусно кормит».

Политолог отметил, что у пропагандистов СССР не было такой возможности обогащаться, поскольку даже главные рупоры Москвы получали оклад как у квалифицированного рабочего в американском штате Мичиган.

Эксперт добавил, что в современной России капитализм, много денег, поэтому у Путина есть возможность платить своим пропагандистам такие деньги, которые могут только сниться звездам телевидения в Украине.

Также Орешкин убежден в том, что Путин не решится на большую войну с нашей страной. Политолог, комментируя эскалацию боевых действий на Донбассе, объяснил, что провокации на Востоке Украины нужны главе РФ для другой цели.