Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аккаунт офицера ВСУ, военного блогера Анатолия Штефана.

Глава Кремля Владимир Путин в понедельник, 21 февраля собрал заседание Совбеза РФ. На совещании Путин вместе с российскими чиновниками обсуждали вопрос признания так называемых «Л/ДНР».

Примечательно, что заседание Совбеза РФ якобы шло в прямом эфире.

Однако бдительные пользователи сети обратили внимание на время на часах министра обороны РФ Сергея Шойгу. Во время выступления российского министра его часы показывают 12.47.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан, который обратил внимание на этот любопытный факт, предположил, что заседание Совбеза РФ показывали в записи. А само совещание состоялось за 5 часов до того, как трансляцию запустили на росТВ.

«То есть, это не прямая трансляция, как ее пытаются показать», — пишет офицер ВСУ.

12.47 на годиннику Шойгу.

Тобто це не пряма трансляція як її намагаються показати.

Країна — ФЕЙК.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/uhvd63VY4v — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 21, 2022

Также пользователи обратили внимание, что на руках Путина не было часов.

Ранее СМИ сообщили, что сказал Путин в начале заседания Совбеза РФ.