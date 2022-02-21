Как информирует «НБН», в частности, телеграм-канал «Шарий.net» сообщает, что на заседании Совбеза России Путин заявил, что изначально его страна якобы делала все, чтобы решить противоречия между Киевом и ОРДЛО мирным путем…

Ресурс процитировал Путина так:

«Судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз… Возникли «Минские соглашения», но киевские власти не собираются их исполнять, неоднократно заявляли об этом на высшем уровне…».

Также телеграм-канал информирует, что во время заседания обсуждаются призывы «глав» ОРДЛО о признании их «независимости», а также соответствующее постановление Госдумы. Как говорит Путин, это связано с вопросами глобальной безопасности, в том числе намерениями Украины вступить в НАТО.



Согласно сообщению, Путин отметил, что Запад и США якобы легко отказываются от договоренностей, в том числе письменных.

«Намекает, что Россия может отказаться от «Минска»?», — подытожил ресурс.

В свою очередь телеграм-канал First информирует, что глава МИД РФ Лавров на заседании Совбеза подтвердил встречу с Энтони Блинкеном в Женеве, 24 февраля.

Ранее в Сети появились слухи о возможной встрече между Путиным и Байденом. В частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, рассказал некоторые детали об этом.