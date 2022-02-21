Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «ТСН».

На фоне новых угроз со стороны Российской Федерации президент Украины Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО. Совещание начнется поздно вечером.

Какие вопросы будет рассматривать СНБО неизвестно.

Кроме того, ряд источников начали сообщать о том, что на сегодняшнем заседании СНБО может быть принято решение о введении в Украине военного положения. В частности, об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-депутат Игорь Мосийчук.

«Банковая рассматривает возможность и необходимость военного положения», — пишет он.

Об этом также сообщает и политический Telegram-канал «Легитимный».

«Наш источник сообщает, что на СНБО могут ввести военное положение», — сообщает ресурс.

Как известно, сегодня руководитель РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ. На заседании обсуждался вопрос признания псевдореспублик оккупированного Донбасса. Выступающие российские чиновники просили главу Кремля признать так называемые «Л/ДНР». Однако окончательное решение президент страны-агрессора еще не объявил.

Ранее СНБО ввел санкции против телеканала «НАШ».