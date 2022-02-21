Как информирует «НБН», после данного мероприятия российские политики высказались, что может последовать после того, когда Путин подпишет указ о признании ОРДЛО независимыми. В частности, как сообщил телеграм-канал First, свое мнение об этом высказал депутат Государственной Думы Геннадий Зюганов.

Ресурс процитировал российского политика так:

«После признания «ЛДНР» на Донбасс будут введены российские войска».

Как известно, гарант Конституции Украины Владимир Зеленский экстренно созвал заседание СНБО. Источники начали сообщать, что в стране, по результатам мероприятия, может быть введено военное положение. Также ресурсы информируют, что Офис Президента следит за посланием Путина по телевизору. И по итогам этого заявления будут приняты решения СНБОУ.