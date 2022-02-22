В своем Telegram-канале эксперт высказался о нынешнем положении лидера украинцев после признания Россией ОРДЛО. Голобуцкий утверждает, что у главы Украинского государства сложилась незавидная ситуация, информирует «НБН».

По мнению политтехнолога, лидер украинцев должен предпринять какие-то серьезные шаги по поводу Донбасса, но он не знает, какие именно. Признание россиянами «независимости ЛДНР» диктует для украинского руководства определенные решения, в частности разрыв дипломатических отношений с государством-агрессором, поиск страны-посредника между Киевом и Москвой для переговорного процесса, а также полное прекращение финансирование оккупированных территорий. Сейчас украинские власти должны полностью снять с себя ответственность за жителей ОРДЛО.

Голобуцкий отмечает, что самое сложное решение для руководства Украинского государства станет в сфере торговли, поскольку товарооборот между странами говорит не в нашу пользу, поскольку Украина покупает у РФ вдвое больше, чем продает ей.

Эксперт не сомневается, что команда Зеленского нуждается в помощи специалистов, однако ничего не предпримет по этому поводу. Голобуцкий уверен, что от украинского президента можно будет дождаться каких-то действий после того, как США и Европа определятся со своей позицией по нашей стране.

Что интересно, украинский лидер не верит в то, что государство-оккупант решится на большую войну. Исходя из этого, глава государства заявил, что военное положение в стране будет объявлено во время полномасштабных боевых действий.