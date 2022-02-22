Как информирует «НБН» со ссылкой на Liga.net, глава правительства Соединенного Королевства во время своего выступления в парламенте сегодня, 22 февраля, объявил, что Великобритания активировала первую часть санкций против Российской Федерации. Это связано непосредственно с решением Москвы признать ОРДЛО независимыми территориями.

С его слов стало известно, что под экономические ограничения попали сразу пять банков России: «Генбанк», «ИС Банк», «Промсвязьбанк», «Россия», а также «Черноморский банк реконструкции и развития».

Под санкции попали приближенные к Путину олигархи

Помимо российских финансовых учреждений под санкции также попали олигархи, которые являются весьма приближенными к президенту России Путину. Среди ни Борис Ротенберг вместе со своим племянником Игорем Ротенбергом, а также Геннадий Тимченко. Теперь же, по словам Джонсона, любые активы, которыми они владеют на территории Соединенного Королевства, будут заморожены.

«Этим лицам будет строго запрещено въезжать на территорию Великобритании. Более того, мы также запретим всем гражданам нашей страны и юридическим лицам вести какие-либо дела с вышеуказанными российскими бизнесменами. Это только первая часть того, что мы уже подготовили. Все остальное будет введено в случае дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации».

Ранее о реакции Федеративной Республики Германия на признание Россией ОРДЛО заявил канцлер страны Олаф Шольц. В частности, чиновник подчеркнул, что сертификация российского газового проекта «СП-2» была остановлена.