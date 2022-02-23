Об этом он заявил в студии телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Известный журналист Дмитрий Гордон на фоне новых угроз со стороны РФ предложил главе государства Владимиру Зеленскому провести совещание с экс-президентами, оппозицией и крупным бизнесом.

«Что сделал бы я на месте президента? Немедленно собрал всех – даже врагов своих. Все, кто может мыслить по-государственному. Я пригласил бы экс-президентов Леонида Кучму, Виктора Ющенко, Петра Порошенко, экс-министров иностранных дел, премьер-министров, председателей спецслужб. Всех крупнейших бизнесменов – от Коломойского и Ахметова и до Суркиса и Пинчука. Посадил бы за стол и сказал: «сегодня Родина в опасности. Давайте, забудем все. Родина в опасности. Что надо делать, господа?»», — сказал журналист.

По словам представителя СМИ, сегодня власть должна укреплять экономику и армию.

«Все остальное неважно. Экономика и армия. Надо немедленно снизить постыдное давление на малый и средний бизнес. Второе – армия. Купить все необходимые вооружения, высокая мотивация солдат и офицеров… Я считают, что президент это должен сделать», — заявил Гордон.

Кроме того, журналист добавил, что сейчас нельзя расшатывать страну.

«У нас есть одна страна, есть президент, должна быть широкая коалиция. Все должно работать для фронта и победы», — заявил он.

Ранее Гордон мощно обратился к Путину и россиянам.