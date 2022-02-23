Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.
Представители украинской разведки на совещании у президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Россия готова перейти в наступление в ближайшее время. По их данным, в первую очередь под прицелом врага окажутся три стратегически важных города.
«Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. Прежде всего, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев», — сообщили разведчики.
Кроме того, на совещании обсуждался вопрос о вероятном обострении ситуации в ближайшие дни на Донбассе.
Также речь шла о введении чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях. При этом, окончательное решение должны принять по итогам событий 23 февраля в зоне проведения операции объединенных сил.
Ранее украинская разведка сообщила, о минировании спецслужбами РФ объектов в Донецке.
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