Американское издание Politico пишет, что пока внимание европейских государств приковано к войне в Украине, на Западных Балканах нарастает напряженность. Лидеры региона и британское правительство опасаются, что кремлевский диктатор может воспользоваться моментом.

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми утверждает, что ситуация на Западных Балканах накаляется, так как российский лидер стремится дестабилизировать регион, вести гибридную и кибервойну, сообщает «НБН».

СМИ отмечает, что Путин стремится создать больше проблем для Европейского Союза, разжигая новые беспорядки в регионе, используя глубоко укоренившеюся этническую и религиозную напряженность.

Британский чиновник, неназванный собеседник журналистов, заявил, что сейчас Западные Балканы рискуют стать новой «игровой площадкой» для главы Кремля, поэтому странам региона нужно двигаться вперед.

Напомним, ранее руководитель МИД Литвы заявил, что у государств Балтии есть три сценария с РФ.