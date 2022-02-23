Как информирует «НБН», в интервью СМИ эксперт рассказал, что признание российской стороной Донецкой и Луганской «народных республик» приведет к тому, что Украина столкнется с весьма большими и неприятными последствиями для внутриполитической ситуации в стране.

Дословно из заявления политолога:

«Если говорить о последствиях для внутренней политики Украины, то решать вопрос о том, нужно ли свергать президента Украинского государства Владимира Зеленского, или нет, будут решать Соединенные Штаты Америки».

Ранее еще один украинский политик и политолог Вадим Карасев высказал свое мнение относительно того, с кем теперь, после признания Россией ОРДЛО и введения Западом санкций против Москвы, Путин будет решать глобальные вопросы по Украине, а также за кем будет оставаться финальное решение по урегулированию украинского кризиса.