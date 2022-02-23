Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

Сегодня, 23 февраля самый богатый украинский бизнесмен Ринат Ахметов вернулся в Украину. С бизнесменом пообщался в аэропорту журналист-расследователь «Украинской Правды» Михаил Ткач.

В разговоре с журналистом миллиардер сказал, что не знает, сколько дней он будет находиться в Украине.

«Я был здесь и буду. Мне кажется, что главное – это то, что я делаю», — сказал предприниматель.

Ахметов также рассказал, что он намерен делать для государства на фоне угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину. По словам представителя крупного бизнеса, он продолжит инвестировать и вкладывать огромные суммы в украинскую экономику.

«Украина в опасности. И мы собираемся делать все, чтобы ее защитить. Защитить наш суверенитет, нашу целостность и независимость. И самое главное – людей», — сказал он.

Предприниматель сказал, что сейчас каждый должен заниматься своим делом.

Кроме того, он заявил, что вечером 23 февраля планирует увидеться с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства, как известно, намерен провести встречу с представителями крупного бизнеса.

Также журналист Ткач поинтересовался у миллиардера, насколько вероятно, по его мнению, вторжение РФ в Мариуполь.

«Это недопустимо. Не хочу об этом даже говорить», — сказал предприниматель.

Ахметов напомнил, что 16 февраля он посещал прифронтовой Мариуполь. Многие западные СМИ писали, что в этот день Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину.

«В этот день я хотел быть с городом и его жителями», — сказал миллиардер.

К слову, ранее журналист Дмитрий Гордон предложил президенту созвать экс-президентов Украины, представителей крупного бизнеса и оппозицию для того, чтобы вместе принять дальнейшие решения на благо страны на фоне новых угроз со стороны РФ.