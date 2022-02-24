Российский лидер Владимир Путин сообщил о необходимости «демилитаризации и денацификации» Украинского государства. Для этого глава Кремля намерен осуществить на территории Донбасса специальную военную операцию, информирует «НБН» со ссылкой на BBC News Украина.

Цель военного плана по нашей стране, по словам главы России, защитить людей, которые якобы с 2014 года подвергаются издевательствам и геноциду со стороны украинского руководства. Ответственность за пролитую кровь он возложил на официальный Киев.

Также российский агрессор призвал ВС Украины сложить оружие и покинуть территорию Донбасса.

Путин пригрозил государствам, которые попытаются вмешаться в ситуацию в Украине. Он заявил, что ответ Москвы будет незамедлительным и приведет к последствиям, о которых союзники украинцев не знали раньше.

Напомним, армия государства-оккупанта нанесла ракетные удары по нашей стране. В Минобороны призвали граждан не поддаваться панике, поскольку украинские вооруженные силы контролируют ситуацию.