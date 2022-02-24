Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация в стране контролируемая, поэтому необходимо сохранять спокойствие, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По его словам, ВС РФ развернули активные действия в восточных регионах. Также оккупанты атаковали центры военного управления и аэродромов в разных частях Украины.

Резников заверил, что украинские военнослужащие делают все, чтобы сдержать агрессию россиян и не оставить им шанса на военный прорыв. Министр добавил, что лучшая помощь для наших защитников – уверенность украинцев в своей армии.

Глава оборонного ведомства призвал граждан по возможности оставаться дома. Резников пообещал, что жителей будут оперативно информировать относительно ситуации в стране.

Отметим, что ГСЧС рассказали, что делать украинцам, если они услышали сигналы тревоги. После сирены гражданам нужно выполнить три главных действия.