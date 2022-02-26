Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, на территории Украины находятся тысячи погибших российских военнослужащих, и Россия не спешит возвращать их тела на родину.

В случае усугубления ситуации, армия РФ потеряет еще больше своих молодых бойцов, у которых есть матери и, возможно, дети.

«Это гуманитарная проблема, и мы просим Красный Крест сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и попали в Российскую Федерацию», — подчеркнула Верещук.

По ее мнению, власти Кремля прекрасно понимают, какие потери несет их армия, пытаясь захватить украинскую землю. Плохо, что об этом не знают простые россияне, которые еще продолжают верить своему лживому фюреру.

Стоит отметить, что потери Украины намного меньше, чем у противника. Сообщается, что соотношение только погибших рассчитывается в пропорции 1:17 (198 жертв с украинской стороны и более 3 500 погибших росссиян). Причем украинская сторона подсчитывает потери, включая гражданское население. Более тысячи наших соотечественников получили ранения.

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