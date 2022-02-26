Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

Ранее стало известно, что Рим проявил солидарность с Киевом и изменил свою позицию в вопросе отключения РФ от SWIFT.

Об этом заявил глава правительства Италии Марио Драги в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 февраля. Он поддержал отключение России от SWIFT и предоставление Украине оборонной помощи.

«Мой коллега и друг, глава итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо заверил меня по телефону, что Италия поддержит отключение России от SWIFT. Полная солидарность Италии с Украиной», — отметил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также в пятницу стало известно, о заявлении Кипра поддержать Украину и не блокировать отключение России от SWIFT.

Следует отметить, что МВФ ранее обещал оказать финансовую поддержку всем государствам, которые пострадают от объявления подобных санкций России.

Вполне возможно, что скоро РФ будет отрезана от всего цивилизованного мира в плане финансовых операций.

Ранее мы сообщали о том, Как же «нет потерь»: Украина просит международный Красный Крест вывезти тысячи трупов российских солдат и офицеров в РФ.